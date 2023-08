Notte di San Lorenzo, la lista dei posti più belli per ammirare le stelle cadenti

La notte di San Lorenzo è alle porte e gli appassionati stanno giustamente programmando la loro serata dedicata all'ammirazione delle stelle. Esistono luoghi più adatti e scenografici di altri? Ovviamente sì e l’Associazione Produttori Caravan e Camper ci viene in aiuto, suggerendoci i luoghi panoramici più suggestivi d'Europa dove trascorrere la notte di San Lorenzo. Ovviamente, il consiglio dell'Associazione è quello di sostare in camper e godersi lo spettacolo del 10 agosto immersi nella natura (e senza inquinamento luminoso). Un'immersione completa nella natura alla scoperta di questi luoghi remoti lascerà estasiati anche gli osservatori più esperti. Accompagnare quest'esperienza al comfort della casa itinerante e alla flessibilità del viaggio on the road renderanno le costellazioni ancor più indimenticabili. Foto: Aigo/Musica: Korben