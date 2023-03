Operazione contro la mafia nigeriana: 16 misure per il clan Eiye

Blitz della polizia con 100 uomini

Roma, 29 mar. (askanews) - La polizia ha eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Torino nei confronti di un gruppo di nigeriani sospettati di appartenere al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato "Eiye". I provvedimenti hanno riguardato 16 persone. Nell'operazione, impiegati oltre 100 uomini della polizia; coinvolte anche le Questure di Cuneo, Varese, Bergamo e Livorno.

Le indagini, partite nel marzo 2019 hanno consentito di individuare le persone sospettate di rappresentare i vertici nazionali del sodalizio criminale, incaricati delle nuove affiliazioni e della gestione dello spaccio di stupefacenti nelle piazze cittadine e in diretto contatto con i leader in Nigeria. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), a rapina, estorsione, lesioni e reati in materia di stupefacenti. Spietate, secondo le ipotesi di accusa, le conseguenze previste in caso di violazione delle regole dell'organizzazione.