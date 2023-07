Pamela Prati e il nuovo misterioso fidanzato: «Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento»

Pamela Prati è di nuovo innamorata? Così sembrerebbe a giudicare dal suo post. La showgirl ha condiviso una foto sui social mentre cammina con un misterioso uomo durante una passeggiata notturna, lasciando poco spazio ai dubbi sulla natura della loro relazione nella didascalia in cui ha scritto: "Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento", accompagnata da emoji di cuori azzurri e una rosa rossa. Pamela ha scelto di non rivelare l'identità del nuovo compagno, non taggandolo nel post. Tuttavia, questa decisione ha suscitato curiosità tra gli utenti di Instagram. Il post è stato rapidamente riempito da commenti che hanno ironizzato su questo nuovo fidanzamento. Inevitabilmente, infatti, è emerso il confronto con Mark Caltagirone, l'imprenditore inesistente che è stato presentato come fidanzato e futuro sposo per mesi... la showgirl non si è lasciata influenzare dai detrattori e ha scelto di rispondere in modo scherzoso ai commenti. Photo Credits: Kikapress Music: Korben