Pane raffermo: come utilizzarlo per evitare sprechi

La tradizione culinaria italiana è costellata di ricette che consentono di evitare sprechi in cucina e che vedono il pane raffermo protagonista. Dagli agnolotti piemontesi alla panzanella toscana, dalla ribollita ai passatelli dell’Emilia Romagna, da nord a sud le ricette sono tantissime. Ma le soluzioni non finiscono qui; ecco quindi 5 modi per non sprecare il pane avanzato visto l'imminente aumento di prezzo. Crediti foto: Shutterstock Music: «Memories» from Bensound.com

