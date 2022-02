Paola Iezzi con il look di "Festival" 20 anni dopo: ecco com'è

Paola Iezzi torna letteralmente nei panni indossati ai tempi di “Festival”. L’artista milanese nelle ultime ore si è divertita a sfoggiare nuovamente gli outfit che nel 2002 accompagnarono la promozione di uno dei singoli più famosi realizzati dal duo Paola & Chiara. Lo diciamo subito: non c’è nessun progetto all’orizzonte correlato a questo importante anniversario. Foto: Kikapress / Profilo Instagram di Paola Iezzi Music: "Dreams" from Bensound.com

