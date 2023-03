Papa al Gemelli, auguri e attesa, decimo piano osservato speciale

Studentessa medicina: vietato avvicinarci. Gendarmi all'ingresso

Roma, 30 mar. (askanews) - Scusi, a che stanza è il Papa? È la domanda che ricorre da giovedì mattina tra le persone che arrivano al Policlinico Gemelli di Roma, dove da mercoledì pomeriggio è ricoverato Papa Francesco per una "infezione respiratoria".

"Assolutamente mi dispiace, poi io studio qui, sono una studentessa e quindi la situazione è ancora più vicina e tesa e anche in reparto si sente l'agitazione un po' in generale, non possiamo avvicinarci, l'area è protetta, speriamo si rimetta".

Quali sono le finestre del Papa? I fotografi e reporter indicano il decimo piano e scatta immediatamente una seconda domanda: ma si affaccerà?

"Non sappiamo molto, so solo che è ricoverato qui sinceramente", spiega una giovane con la mascherina.

"Il Papa è Papa insomma. Speriamo vada tutto bene, certamente", aggiunge una signora.

Il Policlinico è presidiato dagli uomini della Gendarmeria Vaticana, impossibile avvicinarsi al decimo piano: sull'ascensore la scritta "Solventi 1". Davanti alla porta di ingresso due uomini della gendarmeria sorvegliano che nessuno entri nel piano riservato al Papa argentino.