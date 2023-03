Papa saluta i rifugiati: accoglienza primo passo per la pace

Francesco ricorda chi è passato dai campi di detenzione libici

Roma, 18 mar. (askanews) - "Saluto con affetto quanti fra voi sono passati attraverso i corridoi umanitari e ora vivono una nuova vita, avete mostrato una ferma volontà di vivere liberi dalla paura e dalla insicurezza, ognuno di voi merita attenzione per la storia dura che ha vissuto. Vorrei ricordare quanti sono passati attraverso i campi di detenzione in Libia".

Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i rifugiati giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari e i rappresentanti delle comunità che li hanno accolti.

"Per portare avanti questa storia di accoglienza impegno concreto per la pace l'accoglienza è il primo passo per la pace".