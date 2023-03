Pascale: cuscini a forma di cuore per alleviare le sofferenze delle donne in chemioterapia. A realizzarli e a donarli al dipartimento di Senologia le volontarie della Nato. Stamattina la consegna alla presenza del direttore del dipartimento di Senologia. 250 grammi di cuore di un cotone anallergico cento per cento, cuciti a mano da un gruppo internazionale di donne della Nato di Napoli e donate stamattina a 240 donne, in questo momento della vita donne meno fortunate, pazienti operate al seno e costrette a cure chemioterapiche. Confortare, alleviare il disagio alle donne operate al seno è questo l’obiettivo – dice con la voce rotta dall’emozione Jane Froud, portavoce delle volontarie della Nato – di questo progetto che si chiama Heart it for breast cancer, perché oggi il tumore è toccato a queste donne, domani può toccare a me o a ognuna di noi. Morbidi al punto giusto ma soprattutto a forma di cuore per incoraggiare e augurare il meglio alle donne impegnate nel delicato percorso post-operatorio e chemioterapico, questi cuscini sono stati consegnati questa mattina al Pascale nel corso di una cerimonia il direttore del dipartimento di Senologia, Michelino de Laurentiis, il direttore sanitario del polo oncologico, Maurizio di Mauro e il presidente della sezione napoletano della lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori, Adolfo Gallipoli d’Errico. Una presenza non casuale quella della Lilt, sono stati proprio i volontari della Lega a farsi promotori dell’iniziativa e a mettere in contatto le volontarie della Nato con l’Istituto dei tumori di Napoli.

Newfotosud Sergio Siano