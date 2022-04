Pasqua a San Pietro, il Papa: «Facciamo fatica a credere che Gesù è risorto ma non è un'illusione»

(Agenzia Vista) Vaticano, 17 aprile 2022 "Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte. Che sia forse un'illusione? Un frutto della nostra immaginazione? No, non è un'illusione! Oggi più che mai risuona l'annuncio pasquale tanto caro all'Oriente cristiano: 'Cristo è risorto! E veramente risorto!'. Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, al termine di una Quaresima che sembra non voler finire". Così il Papa nel messaggio Urbi et Orbi per la Pasqua. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev