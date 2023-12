Patto di stabilità, Giorgetti: Serve un periodo transitorio

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 dicembre 2023 "La posizione dell'Italia è sempre la stessa. Riteniamo che viviamo circostanze eccezionali, che serva un periodo transitorio per tener conto di queste circostanze eccezionali che speriamo non si verifichino ancora per molto", le parole del ministro Giorgetti a margine del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev