Pd, Bonaccini: «Non chiederò sostegno a correnti»

(LaPresse) "Non chiederò a nessuna corrente di sostenermi, né accetterò il sostegno di qualsivoglia corrente".Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel suo discorso al circolo di Campogalliano (Modena), in cui ha ufficializzato l'intenzione di candidarsi alla segreteria nazionale del Pd. "Rispondo invece positivamente all'appello di tanti e tante che dal territorio mi hanno scritto e chiamato per dirmi: 'ti sostengo. Stefano io ti sostengo, ma non voglio che nessuna corrente o nessuno che parli a nome di altri faccia da intermediario'", ha detto Bonaccini. "Per questo - ha aggiunto - non dovrò neanche perdere tempo a negoziare le liste con questa o quella corrente, ma potremo valorizzare le persone per quello che valgono e non a nome di chi rispondono". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE