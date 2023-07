Pd, Manfredi: «Lavoro per unire, non mi preoccupa tenuta maggioranza»

(LaPresse) “Questi sono problemi interni al Partito Democratico di cui non sono iscritto. Penso che oggi dobbiamo dare risposte ai problemi dei cittadini e alle tante necessità che oggi ci sono. Io lavorerà sempre per una forte unità. Solamente unito il fronte progressista è unito, dobbiamo lavorare per eliminare ogni divisione. Sulla mia maggioranza sicuramente non influirà, sulle altre maggioranze bisognerà chiederlo agli interessati”. Questa la risposta del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto sul dibattito che si è acceso all’interno del PD tra la segretaria Elly Schlein e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La scorsa settimana De Luca aveva attaccato la segretaria accusandola di aver messo in ostaggio il PD Campano.