Pelé, il re del calcio si è spento a 82 anni: la malattia e la morte a San Paolo

Tre volte campione del mondo, calciatore insuperabile: Pelé si è spento all'età di 82 anni. Edson Arantes do Nascimento, questo il suo nome completo, ma per tutti rimarrà per sempre "O rei" del calcio. Insieme a Diego Armando Maradona, venuto a mancare nel 2020, è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. L'ex giocatore aveva gravi problemi di salute: da un anno e mezzo ormai lottava contro un cancro al colon. Operato un anno fa, Pelé era stato ricoverato il mese scorso a causa di un peggioramento delle sue condizioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de Sao Paulo, l'ex giocatore non rispondeva più alla chemioterapia. Ricoverato il 29 novembre, il campione aveva trascorso il Natale in ospedale. Poi la comunicazione ufficiale: Edson Arantes do Nascimento, conosciuto da tutti come Pelé, è morto all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Secondo il bollettino medico il decesso è dovuto alla "progressione del cancro associata alla sua condizione medica precedente".