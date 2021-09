«Per Giancarlo Siani», il libro e l'evento del Mattino: le interviste

«Per Giancarlo Siani - Dalla verità sul delitto al mistero del dossier» è il libro che il Mattino regalerà ai lettori giovedì 23 settembre, a 36 anni dall'omicidio del giornalista. È un piccolo sunto dei servizi pubblicati quando mandanti e killer erano ancora in libertà fino al giorno degli arresti e le successive condanne passate in giudicato in Cassazione. Il racconto, anche attraverso i protagonisti dell'epoca, degli anni in cui il giornale di Siani è stato, come gli spettava, in prima linea nella ricerca della verità.