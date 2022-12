Per Natale puoi adottare un alveare, un’ape o un albero: ecco come fare con la start-up 3Bee

Per il Natale 2022 la start up agri-tech 3Bee impegnata nel proteggere le api con la tecnologia lancia tre progetti inediti. Semplici perché a portata di click e sostenibili perché a tutela del fragile ecosistema che gravita attorno alle api. ‘Adotta un alveare’ consente di adottare un alveare a distanza e chi lo fa riceve il certificato di adozione personalizzato e le credenziali per accedere all’app di 3Bee. Qui potrà monitorare le api e selezionare la tipologia di fioritura da impollinare e il miele da produrre. Miele che, una volta pronto, nel rispetto della stagione apistica, verrà recapitato a casa. La seconda idea di 3Bee è ‘Regala o Adotta un ape’, iniziativa che permette di regalare o adattare un’ape solitaria, le cosiddette osmie. Infine, 3Bee propone ‘Adotta un albero’ che consentirà di creare una foresta nettarifera protetta dalla community di 3Bee. Foto da Ufficio Stampa 3Bee / Music: «Elevate» from Bensound.com

