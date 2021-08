Perdita di capelli, il Covid è tra le cause: ecco gli elementi da prendere in considerazione

Tra gli effetti collaterali del Covid, c'è la perdita di capelli. Sono molte le persone che dopo aver contratto il Coronavirus hanno segnalato questo fenomeno. La caduta dei capelli può avere diverse origini, tuttavia la positività al virus è uno degli elementi da prendere in considerazione. Crediti foto: Kikapress, Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

