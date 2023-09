Piantedosi: Daspo urbano esteso a minori sopra i 14 anni

Ampliata anche la platea dei reati

Roma, 7 set. (askanews) - Il Daspo urbano verrà esteso ai minori sopra i 14 anni. E' quanto prevede il decreto Caivano approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Si tratta "dell'allontanamento da alcune zone della città per chi è responsabile di comportamenti che aggravano il disordine urbano, sarà valido anche per minorenni ultra 14enni - spiega -, si interviene anche sull'altro provvedimento del Daspo per l'uso di stupefacenti, con l'allontanamento dalla frequentazione di certi luoghi: sedi universitarie, scuole, locali pubblici, ampliando anche la platea dei reati per il Daspo ricomprendendo reati di semplice detenzione di sostanze stupefacenti"