Piero Angela, l’ultimo messaggio al pubblico di ‘SuperQuark’: «Penso di aver fatto la mia parte»

“Buon viaggio papà”: con queste parole Alberto ha annunciato sui social la scomparsa del padre Piero Angela. Il giornalista e conduttore ci ha lasciato sabato 13 agosto 2022. Nato a Torino, Angela è divenuto uno dei volti più amati e popolari della Rai, per la quale iniziò a lavorare come cronista radiofonico. Ma il programma più rappresentativo del divulgatore scientifico per antonomasia è ‘SuperQuark’, in onda su Rai1. Proprio nei giorni precedenti la scomparsa, Angela aveva affidato ai profili social un messaggio di commiato. “È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo – scrive – A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio”. Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

