Pistoia, crolla pavimento durante festa di matrimonio: 35 feriti

(LaPresse) Una festa di matrimonio trasformata in un incubo. È successo ieri a Pistoia, dove durante un ricevimento di nozze è crollato il solaio dell’ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo. Gli invitati stavano ballando quando è improvvisamente crollato il pavimento e decine di persone hanno fatto un volo di almeno cinque o sei metri. Il bilancio è di 35 feriti di cui 6 gravi trasportati in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Tra le persone ricoverate anche gli sposi.