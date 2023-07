Pomodori ripieni di riso, l'errore da non commettere in fase di cottura

In estate non solo arriva il caldo, ma cambiano anche le abitudini culinarie e c'è chi preferisce un piatto freddo e veloce. C'è poi un classico che non passa mai di moda: i pomodori ripieni di riso. Sfiziosi e semplici da preparare ma attenzione a non commettere un errore in fase di cottura. I pomodori possono essere ripieni con qualsiasi ingrediente anche se di solito si predilige il riso e il macinato di carne. Esistono, però, varie varianti per le persone vegetariane e vegane così da soddisfare proprio tutti. Il riso, però, non deve essere scotto prima di essere infornato poiché in questo modo il risultato sarebbe scadente. Il secondo errore si rifà alle quantità di ripieno visto che spesso si tende ad abbondare arrivando a riempire i pomodori fino all’orlo. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN