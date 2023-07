Pompei, Meloni inaugura Casa Nozze d'Argento

(LaPresse) - Dopo l'arrivo a Pompei con il Frecciarossa 1000 che collega senza cambi la Capitale a uno dei siti archeologici più famosi al mondo, la presidente del Consiglio Meloni ha inaugurato la Casa delle Nozze d'Argento accompagnata dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE