Ponte di Kerch, la festa degli ucraini sulle note di Gala "Free from desire" diventa "Kerch Bridge on fire!"

Era un tormentone dance degli anni Novanta: Free from desire, la cantava Gala Rizzatto. Ora è diventato un ritornello ad uso e consumo delle tifoserie calcistiche che improvvisano strofe per supportare le proprie squadre. E l'hanno utilizzata anche in Ucraina per festeggiare l'esplosione del ponte che collega Russia e Crimea. Il ritornello è: "Kerch Bridge on fire! Your defence is terrified, na na na na na na" ("Ponte di Kerch in fiamme! La vostra difesa è terrorizzata, na na na na na na na")