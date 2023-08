Ponte Morandi, parenti vittime: morte dei nostri cari è servita a poco

Egle Possetti: a Salvini dirò che infrastrutture non sono sicure

Genova , 14 ago. (askanews) - "A Salvini dirò che non abbiamo sicurezza sulle infrastrutture. Solo poco fa c'è stato un incendio in galleria qui in Liguria, cinque anni dopo quello che è successo qui. Cosa che ha messo in evidenza ancora una volta le carenze. La nostra percezione grave è che la morte dei nostri cari sia servita a poco".

Lo ha detto la presidente del comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, Egle Possetti, a margine delle commemorazioni per il quinto anniversario del crollo del viadotto autostradale.