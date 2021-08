Positano, bellezza della Costiera tra glamour e leggenda

E’ una delle bellezze marinare della Costiera Amalfitana: un borgo vivace, animato dalle leggende e dal suo fascino glamour. Un luogo dove si celebrano le tradizioni e si creano le mode: famose le sagre, il profumo di limoni, amate nel mondo le celebri vesti in lino confezionate qui. Angoli nascosti, vicoli stretti, un sali e scendi di stradine che si intrecciano con lunghe scalinate: è una città che si sviluppa in verticale. I colori sgargianti delle costruzioni si rincorrono brillanti prima di incontrare le spiagge di ciottoli e poi tuffarsi in mare.