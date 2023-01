Poste Italiane presenta Polis, il piano per i piccoli Comuni. Lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2023 Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne dell'Italia attraverso la realizzazione di uno "sportello unico di prossimità" e la creazione della più grande rete di coworking del Paese. E' l'obiettivo del progetto Polis di Poste italiane - presentato al Centro congressi "La Nuvola" a Roma - che si impegna a rafforzare e connettere il territorio nelle zone più marginali, confermando la propria storica missione di azienda al servizio del Sistema Paese. Il progetto coinvolge quasi 7.000 uffici postali nei centri con meno di 15.000 abitanti. In queste aree verranno realizzati gli "Uffici Polis", sportelli unici per i servizi della Pubblica amministrazione. Polis prevede, inoltre, la creazione di una rete di coworking composta da 250 siti, gli "Spazi per l'Italia", realizzata attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane. Si tratta di un progetto finanziato con risorse del piano complementare al Pnrr per 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico di Poste italiane: l'azienda investe un euro ogni due euro finanziati. Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, di numerosi esponenti del governo, e delle istituzioni, il progetto è stato illustrato dalla presidente di Poste italiane, Maria Bianca Farina, e dall'Amministratore delegato, Matteo Del Fante, ai 7.000 sindaci dei Comuni interessati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev