(LaPresse) «La lotta al terrorismo rimane assolutamente una priorità, è una lotta che va fatta in modo comune, non solo in Europa ma globalmente». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, a margine di un evento a Napoli. «I centri importanti dei servizi devono scambiarsi le informazioni, bisogna fare una politica comune per una lotta al terrorismo che chiaramente non ha confini. La guardia è sempre alta», ha concluso.