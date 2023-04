25 aprile, Beppe Sala: «Dirsi antifascisti è così difficile?»

EMBED

(LaPresse) Beppe Sala parla delle polemiche legate alle celebrazioni del 25 aprile e commenta la lettera di Giorgia Meloni al Corriere della Sera, a margine della cerimonia a Palazzo Marino per la Festa della Liberazione dal nazifascismo. Per il sindaco di Milano «non cambia assolutamente nulla rispetto a quello che abbiamo sempre sentito dire», per lui quello che serve è «camminare in mezzo alla gente, qualcosa che fortifica la comunità». «È così difficile dirsi antifascisti?», si chiede il primo cittadino meneghino riferendosi alle posizioni di certi esponenti di governo. Per Sala sarebbe importante, in giornate come quelle di oggi, essere presenti in mezzo al popolo: «Ma se decidono di non farlo c'è da allargare le braccia», aggiunge.