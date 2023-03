8 marzo, Mattarella: «Donna è sinonimo di coraggio e pace»

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2023

«La realtà delle donne che abbiamo ascoltato, le vicende di grandi donne che abbiamo conosciuto per esperienza diretta o per conoscenza della storia, di donne nella normalità della vita quotidiana, ci insegnano che donna è sinonimo di coraggio, di determinazione, di equilibrio, di saggezza, di pace, di promozione di libertà e diritti». Questo uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale.