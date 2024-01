Acca Larentia, Piantedosi a Schlein: «Scioglimento gruppi? Mai fatto neanche da voi»

(LaPresse) Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde in Aula alla Camera, durante il question time, alla segretaria del Pd, Elly Schlein, che dopo quanto avvenuto il 7 gennaio ad Acca Larentia ha chiesto di sciogliere le organizzazioni neofasciste. «Quanto alle ulteriori iniziative da porre in essere per lo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, ricordo - ha detto Piantedosi - che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che governi, anche sostenuti dalla parte politica degli Onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso».