Addio alla regina Elisabetta, il premier australiano Albanese: «Giorno triste per il Commonwealth»

(Agenzia Vista) Australia, 09 settembre 2022

«Con la morte della regina Elisabetta uno storico regno e una lunga vita dedicata al dovere, alla fede familiare e al servizio sono finiti. Questa è una mattina di tristezza per il mondo, per il Commonwealth e per tutti gli australiani. È un giorno di profonda tristezza e dolore per la famiglia reale che ha perso un'amata madre, nonna e bisnonna», le parole del Primo Ministro australiano Albanese sulla scomparsa della regina Elisabetta.

Fb Albanese

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it