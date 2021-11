Addio allo scrittore Wilbur Smith

Lo scrittore di fama mondiale Wilbur Smith, è morto ieri all'età di 88 anni nella sua casa di Cape Town in Sudafrica. Nel corso della giornata aveva letto, lavorato e scritto in compagnia della moglie Niso. Maestro indiscusso e inimitabile della scrittura d'avventura, i suoi romanzi hanno catturato i lettori per oltre mezzo secolo, vendendo oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo in più di trenta lingue. La sua serie più venduta è quella Courtney, la più lunga nella storia dell'editoria, che segue le avventure dell'omonima famiglia in tutto il mondo, attraversando generazioni e tre secoli, attraverso periodi critici dall'alba dell'Africa coloniale alla guerra civile americana e all'era dell'apartheid in Sud Africa .