(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2021

«Consideriamo prioritario proteggere i civili afghani. La messa in sicurezza di chi ha collaborato con l'Italia è al centro dei nostri sforzi. Il piano è trasferire 2500 civili in Italia, in una settimana ne abbiamo evacuati 1600», così Luigi Di Maio intervenendo al Meeting di Rimini.

Youtube Meeting Rimini

