Albania, catturato latitante Iliar Paja

(Lapresse) Catturato in Albania, a Tirana, il latitante Ilir Paja conosciuto con il soprannome di Ufo, guadagnato per le sue rocambolesche evasioni dal carcere. Il 49enne era ricercato dalle polizie italiana e tedesca: era stato condannato a 24 anni e 4 mesi di carcere per omicidio.