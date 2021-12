Alex Zanardi è finalmente tornato a casa, la moglie: «È un combattente»

(Lapresse) Alex Zanardi è finalmente tornato a casa con la famiglia con cui passerà le feste di Natale. La moglie Daniela ha fatto sapere che il campione paralimpico ha lasciato da qualche settimane la clinica dov'era ricoverato per le conseguenze del grave incindente di handbike di un anno e mezzo fa. «Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità», ha spiegato la moglie che ha aggiunto: «Adesso è in grado di seguire programmi di allenamento fisico e psichico. Può comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Alex dimostra continuamente di essere un vero combattente».