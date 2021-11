Algeria, Mattarella svela una targa per Enrico Mattei

(LaPresse) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha svelato la targa in onore di Enrico Mattei nel giardino del quartiere Hydra ad Algeri, giardino che oggi sarà intitolato allo stesso fondatore dell'Eni. Con il capo dello Stato anche il amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Attribuiamo grande importanza e valore simbolico all'intitolazione di un giardino di Algeri a Enrico Mattei», ha detto Mattarella in una intervista a un quotidiano locale. Il fondatore dell'Eni, ha ricordato «fu una delle personalità italiane più importanti del dopoguerra e uno dei costruttori della Repubblica Italiana». «La lezione di Mattei è ancora attuale perché ci porta a collaborare e integrarsi, a costruire un rapporto, a lavorare per gli altri, a condividere i benefici in modo corretto e giusto proprio in linea con quello che stiamo vivendo ora con la Just transition: cambiare ma dando una ricaduta positiva a tutti del cambiamento», commenta Descalzi facendo riferimento alle parole del capo dello Stato.