Alluvione Marche, la testimone: «Aggrappata a scivolo per non morire»

(LaPresse) «Uno scivolo mi ha salvato la vita, mi ci sono aggrappata quando l'acqua stava portando via tutto. Ero nel mio scantinato, ho aperto la porta del giardino e sono stata portata via dalla corrente, era violentissima». Lo ha detto a LaPresse Giusy Testa, residente a Pianello di Ostra, rimasta attaccata a uno scivolo fino a quando «uno sconosciuto di Belvedere, non so chi sia, mi ha salvato la vita. I soccorsi sono arrivati troppo tardi, ero abbandonata a me stessa». «Abbiamo perso tutto, io pensavo di morire. Sono vicina a quelle povere famiglie che hanno perso i compagni e i figli», ha aggiunto.