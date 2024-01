Alluvione, Meloni a Forlì: nuovi fondi da Pnrr

EMBED

(LaPresse) Giornata in Emilia-Romagna per Giorgia Meloni, prima a Bologna per la firma dell'accordo di Coesione tra governo e Regione e poi in visita a Forlì con Ursula von der Leyen, nei luoghi dell'alluvione del maggio 2023. «L'Ue ha dato risposte con la revisione del Pnrr, che ci consente di investire 1,2 miliardi di euro sulla difesa idraulica e il ripristino di viabilità e infrastrutture stradali», ha sottolineato la premier, bersaglio di fischi e contestazioni. «Cooperazione eccellente, vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi», ha affermato la presidente della Commissione europea. «Le zone colpite saranno più belle di prima», ha assicurato il commissario alla ricostruzione, il generale Figliuolo.