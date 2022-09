Alluvioni, Legambiente lancia l'allarme sugli interventi urgenti

L’alluvione che ha colpito le Marche è l’ennesimo campanello d’allarme che il Pianeta ci sta inviando. Con la crisi climatica non si scherza, servono interventi non più rimandabili. Da gennaio a settembre 2022 l’Italia è stata colpita già da 62 alluvioni (inclusi allagamenti da piogge intense) contro le 88 del 2021. È quanto denuncia Legambiente che diffonde i dati della mappa del rischio climatico del suo Osservatorio Città Clima, ribadendo quali siano gli interventi urgenti da mettere in campo a partire dal piano nazionale di adattamento alla crisi climatica, scomparso ormai da anni dall’agenda politica italiana.

