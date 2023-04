Ambientalisti, Bonelli: «Carcere per chi imbratta i monumenti? Governo forcaiolo»

EMBED

(LaPresse) Il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli interviene sulla polemica scatenatasi dopo che il governo ha annunciato di voler adottare misure estremamente severe nei confronti di chi imbratta i monumenti. «Il carcere per chi imbratta i monumenti? Questo governo è veramente forcaiolo e dimentica che esiste già un reato previsto dal Codice penale, il 733, che punisce il danneggiamento di beni culturali. È solo un modo per fare propaganda, invece di risolvere i problemi del Paese», ha dichiarato Bonelli a Montecitorio. «La domanda che sorge spontanea è: per chi inquina e attenta alle vite delle persone cosa prevediamo tre ergastoli o quattro? Ce lo facciano sapere», ha aggiunto il deputato dei Verdi.