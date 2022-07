Ambulante ucciso, l'aggressore aveva un tutore per problemi psichici

I dubbi della famiglia dell'ambulante nigeriano picchiato a morte a Civitanova Marche da un 32enne italiano: «Se aveva un amministratore di sostegno per malattia psichiatrica perché non era vigilato?», chiede il legale della vittima riferendosi allo stato di salute dell'omicida Filippo Ferlazzo. Domani in carcere l'interrogatorio di garanzia dell'arrestato, il cui tutore sarebbe la madre che vive in Campania. Martedi' verrà eseguita l'autospia sul corpo del 39enne picchiato e ucciso nel centro della città marchigiana. Chiede giustizia la moglie della vittima.