Amministrative, Boschi a Napoli: «Centrodestra nervoso? Sanno di perdere nelle grandi città»

(LaPresse) - La capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi a Napoli, in vista delle amministrative, parla del centrodestra dopo il mancato incontro Salvini-Meloni a Milano e gli elogi di Giorgetti a Calenda. «Il nervosismo deriva dal fatto che sanno che perderanno nelle città più importanti e non mi sembra che a Napoli abbiano fatto meglio. Non sono stati capaci neanche di presentare le liste», ha detto l'ex ministra, in città per un incontro alla fondazione Foqus, progetto di riqualifcazione ai Quartieri Spagnoli.