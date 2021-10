(Agenzia Vista) Napoli, 05 ottobre 2021

«Sicuramente possiamo dire che qui, come in altre parti d'Italia, perde chi voleva abolire il green pass, chi ha strizzato l'occhio ai no vax e chi ha provato ad abolire il reddito di cittadinanza», così Luigi Di Maio a Napoli a margine della conferenza stampa di Gaetano Manfredi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it