Amministrative, Meloni: «Centrodestra è compatto»

(LaPresse) Giorgia Meloni vuole concentrarsi sui temi cari ai cittadini nell'ultima settimana di campagna elettorale, non certo su presunte tensioni con gli alleati e tantomeno sulle questioni interne alla Lega. «Il centrodestra è compatto, è il centrosinistra che in molte città presenta persino quattro candidati», dice la leader di Fratelli D'Italia, a margine dell'assemblea di Confcommercio a Roma, a chi le chiede un commento sullo stato di salute del centrodestra, dopo il recente botta e risposta col vicesegretario della Lega Giorgetti. Meloni si esprime anche sull'ipotesi di Draghi al Quirinale: «Non sono in grado di dire se Fratelli d'Italia lo sosterrebbe oggi, è troppo presto». L'inchiesta su Morisi? «Il tempismo di queste notizie è abbastanza curioso», sottolinea Meloni.