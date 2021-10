Amministrative Milano, Berlusconi: «Cambiare sistema di scelta dei candidati»

(LaPresse) - Silvio Berlusconi, fuori dal seggio per le amministrative a Milano dove ha votato in via Fratelli Ruffini, assicura: «Sto bene grazie, sto aspettando i risultati di alcuni esami, che penso siano buoni. È possibile che dalla prossima settimana io possa tornare a Roma». ll presidente di Forza Italia, a una domanda sul candidato del centrodestra Luca Bernardo, poi risponde così: «I candidati sono scelti dai leader di partiti invece che da scelte democratiche, la prossima volta dovremo cambiare sistema». «Il centrodestra è unito. La Federazione con Salvini non l'abbiamo messa da parte, ma abbiamo precisato con la Lega che occorrerebbe fare un accordo che comprenda anche Fratelli d'Italia, quindi dobbiamo superare questa federazione per farne una più grande», ha proseguito il Cavaliere. «Nuovo Pdl? Perché no, voi sapete che il Pdl non è finito per ragioni obiettive, ma è finito per il tradimento di uno dei componenti», ha detto ancora Berlusconi.