Amministrative Milano, Sala: «Vittoria storica, l'astensionismo non è a casa mia»

(LaPresse) «Rispetto al primo turno dello scorso mandato del 2016 ho preso un quarto dei voti in più da 224mila a 277mila. Lo dico per orgoglio ma anche perché dato che il tema dell'astensionismo è un tema, però non sta a casa mia», così il sindaco Giuseppe Sala commentando la vittoria elettorale a Palazzo Marino. «È una vittoria storica, anche perché abbiamo la duplice combinazione di aver vinto per la prima volta a Milano al primo turno come sindaco del centrosinistra ma anche di aver vinto al primo turno in 9 Municipi», ha aggiunto Sala.