Amministrative Roma, Meloni al seggio: «Votare importante, non tutti politici sono uguali»

(LaPresse) «Votare è importantissimo, è un modo anche per assumersi la responsabilità di scegliere, di essere cittadini e non fare la cosa sbagliata, cioè dire tanto sono tutti uguali e niente può cambiare. Non penso che siano tutti uguali, i politici sono specchio della società che rappresentano, ce ne sono di buoni e di cattivi, bisogna saper scegliere». Lo dice la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo aver votato per il ballottaggio che dovrà scegliere il nuovo sindaco di Roma, facendo un appello ai cittadini per recarsi alle urne. «Non fatemi dire altro, mica sono come il Pd, che viola il silenzio elettorale», ha aggiunto Meloni.