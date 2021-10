Amministrative Roma, Michetti: «Chiederò voti a tutti ma soprattutto a chi non ha votato»

(LaPresse) - Enrico Michetti parla il giorno dopo il primo turno delle amminsitrative a Roma che lo vedono al ballottaggio con Roberto Gualtieri del Pd. «Questa sarà la città del fare. Io per trenta anni sono entrato nella casa comunale la mattina e sono uscito la sera per assistendo sindaci e funzionari nelle procedure complesse. Conosco bene la macchina, saprò motivarli e mettermi al loro servizio», dice a margine della conferenza stampa il candidato del centrodestra, che spiega: «Al ballottaggio chiedo i voti di tutti ma soprattutto di quelli che non hanno votato».