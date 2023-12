Atreju, Salvini: «Io secondo? Sto benissimo se Meloni alla guida»

EMBED

(LaPresse) «Ho letto su qualche giornale che oggi sarei venuto ad Atreju da secondo. Be', da secondo si sta benissimo, soprattutto se è una come Giorgia Meloni che guida il convoglio». Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo ad Atreju, la kermesse di Fdi in corso a Roma.