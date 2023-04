Attentato via Rasella, Conte: «Da La Russa revisionismo raffazzonato»

(LaPresse) «Il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, spesso si lascia andare a revisionismi raffazzonati. Fa dell'analisi storica, che è una cosa seria, una sorta di insalata a La Russa. Queste boutade non sono accettabili da chi riveste la seconda carica dello Stato». Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della manifestazione dei sindacati a Roma in relazione alle dichiarazioni del presidente del Senato La Russa sull'attentato dinamitardo di via Rasella del 23 marzo 1944 – dove rimasero uccisi 33 uomini del Battaglione Bozen – definito «una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza». «La Russa si sarebbe dovuto dimettere già tante volte. Noi confidiamo che prosegua nel suo incarico con maggiore responsabilità», ha aggiunto Conte.