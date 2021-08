Atterrato a Fiumicino l'ultimo volo italiano da Kabul. Lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2021

È atterrato a Fiumicino l'ultimo volo italiano proveniente da Kabul con i militari rimasti fino all'ultimo per supportare l'evacuazione degli afghani. È la fine della missione ventennale in Afghanistan della Difesa italiana. Nello scalo è arrivato anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha dichiarato: «È finita la prima fase, ma è inutile nasconderci, adesso inizia la fase più difficile. Tanti cittadini afghani aspettano di essere evacuati». Sul volo anche l'Ambasciatore Pontecorvo, che si è detto «insoddisfatto ma con la coscienza pulita, abbiamo fatto tutto il possibile». Il capitano dei carabinieri del Tuscania, Alberto Del Basso, ha voluto ringraziare i suoi uomini: «Sono fiero dei miei uomini e di quello che hanno fatto, non si sono mai tirati indietro».

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev